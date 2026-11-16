Energy Environmental Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Energy Environmental Services hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Energy Environmental Services ebenfalls 0,010 USD je Aktie eingebüßt.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 50,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at