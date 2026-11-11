11.11.2026 06:31:29

Energy Focus hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Energy Focus äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,08 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Energy Focus ein EPS von -0,030 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 4,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Energy Focus 0,8 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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