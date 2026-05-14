Energy Focus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Energy Focus hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,02 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Focus ein EPS von -0,050 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 53,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 0,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1,0 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at