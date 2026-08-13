Energy Focus legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Energy Focus hat am 11.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 228,95 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 3,8 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,1 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at