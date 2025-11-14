Energy Focus präsentierte Quartalsergebnisse

Energy Focus stellte am 12.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,03 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,060 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,8 Millionen USD – eine Minderung von 30,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,2 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at