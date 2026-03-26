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26.03.2026 06:31:28
Energy Focus vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Energy Focus hat am 24.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,06 USD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Energy Focus ebenfalls 0,060 USD je Aktie eingebüßt.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,0 Millionen USD – eine Minderung von 24,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,3 Millionen USD eingefahren.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,180 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Energy Focus ein Ergebnis je Aktie von -0,320 USD vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 3,56 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 26,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 4,86 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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