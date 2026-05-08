Energy Fuels: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Energy Fuels veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Energy Fuels vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,04 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,130 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 112,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 35,8 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 16,9 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at