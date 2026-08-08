Energy Fuels Aktie
WKN DE: A0J3EU / ISIN: CA2926711045
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08.08.2026 15:38:01
Energy Fuels CEO Bhappu Sells 14,375 Shares for Tax Withholding
Ross R. Bhappu, President and CEO of Energy Fuels Inc. (NYSEMKT:UUUU), disposed of 14,375 shares on August 5, according to an. SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 sale price ($12.44); post-transaction value based on Aug. 5 market close ($12.44).Energy Fuels Inc. is a U.S.-based uranium producer with a diversified portfolio of mining and milling assets designed to capitalize on growing nuclear energy demand.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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