Energy Fuels informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Energy Fuels hat am 03.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,07 USD ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Fuels ebenfalls ein Verlust pro Aktie von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 337,28 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4,1 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 17,7 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at