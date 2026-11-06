Energy Fuels legte Quartalsergebnis vor

Energy Fuels gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,20 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 29,2 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 17,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at