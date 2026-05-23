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Energy Fuels Aktie

Energy Fuels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0J3EU / ISIN: CA2926711045

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23.05.2026 20:45:00

Energy Fuels vs. Uranium Energy: Which Nuclear Energy Stock Belongs in Your Portfolio?

After years of stalled development, companies and governments are once again embracing nuclear energy. That's because this type of energy doesn't produce any emissions and also provides reliable, 24/7 baseload power, unlike intermittent renewables like solar and wind.On top of this nuclear renaissance, the United States is seeking to secure domestic uranium supplies. This creates an opportunity for two of the largest U.S.-based miners today: Energy Fuels (NYSEMKT: UUUU) and Uranium Energy (NYSEMKT: UEC).Both companies provide investors with exposure to the bull market in nuclear energy and to the strategic push to build U.S. uranium supply chains. Here's what you need to know about these companies and which one is right for you.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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ATX schließt stark knapp unter 6.000-Punkte-Marke -- DAX fährt Gewinne ein -- Aufschläge an den US-Börsen -- Asiens Börsen verbuchen letztlich Aufschläge
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende in starker Verfassung. Der deutsche Leitindex legte am Freitag ebenfalls zu. Auch die US-Indizes bewegten sich nach oben. Die Börsen in Asien gewannen vor dem Wochenende hinzu.
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