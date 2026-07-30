Shell Aktie
WKN DE: A3C99G / ISIN: GB00BP6MXD84
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30.07.2026 15:24:41
Energy Giant Shell Unveils $3 Billion Stock Buyback
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