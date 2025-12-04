GRID Aktie

GRID für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
04.12.2025 15:21:29

Energy grid investment of £28bn to push up household bills

Ofgem says the investment will help lower reliance on imported gas and make wholesale energy cheaper.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu GRID Inc. Registered Shsmehr Nachrichten