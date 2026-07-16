Energy IPOs surge as investors hunt for ways to play AI boom

Surge Holdings Aktie
WKN DE: A2QNCP / ISIN: US86882L1052
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16.07.2026 06:00:09
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Companies coming to market raise money at fastest pace this century, although many stocks perform poorly laterWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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