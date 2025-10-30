Energy Plug Technologies legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Energy Plug Technologies präsentierte am 28.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel.

Energy Plug Technologies hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -0,060 CAD je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at