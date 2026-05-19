RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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19.05.2026 10:40:44
Energy price cap to rise less than initially forecast
Analysts at Cornwall Insight predict a 13% increase for July to SeptemberWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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