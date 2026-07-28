RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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28.07.2026 16:52:31
Energy prices rise by 19% in a year -report
The Retail Prices Indices and Household Costs Indices inflation statistics have been published.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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