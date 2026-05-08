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08.05.2026 06:31:29
Energy Recovery: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Energy Recovery lud am 06.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,47 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Energy Recovery einen Umsatz von 8,1 Millionen USD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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