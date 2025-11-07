|
Energy Recovery: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Energy Recovery hat am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,07 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Recovery noch ein Gewinn pro Aktie von 0,150 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 17,06 Prozent zurück. Hier wurden 32,0 Millionen USD gegenüber 38,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
