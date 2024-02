Energy Services of America: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Energy Services of America hat am 13.02.2024 das Zahlenwerk zum am 31.12.2023 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,120 USD. Im Vorjahresviertel hatte Energy Services of America 0,010 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite standen 90,2 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 60,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at