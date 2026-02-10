Energy Services of America Corporation Aktie
WKN DE: A0MREB / ISIN: US29271Q1031
|
10.02.2026 02:52:56
Energy Services Of America Corporation Reveals Rise In Q1 Income
(RTTNews) - Energy Services of America Corporation (ESOA) revealed a profit for its first quarter that Increased, from the same period last year
The company's bottom line totaled $2.71 million, or $0.16 per share. This compares with $0.85 million, or $0.05 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 13.4% to $114.11 million from $100.65 million last year.
Energy Services of America Corporation earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $2.71 Mln. vs. $0.85 Mln. last year. -EPS: $0.16 vs. $0.05 last year. -Revenue: $114.11 Mln vs. $100.65 Mln last year.
