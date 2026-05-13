Energy Services of America legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Energy Services of America hat am 11.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,01 USD. Im Vorjahresviertel waren -0,410 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 21,50 Prozent auf 93,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 76,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at