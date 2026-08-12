Energy Services of America legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Energy Services of America hat am 10.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 USD. Im Vorjahresviertel hatte Energy Services of America 0,120 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 130,0 Millionen USD gegenüber 103,6 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at