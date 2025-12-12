Energy Services of America: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Energy Services of America hat sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,25 USD, nach 0,400 USD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Energy Services of America 130,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 24,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 104,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,020 USD für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,51 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 411,00 Millionen USD – ein Plus von 16,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Energy Services of America 351,88 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at