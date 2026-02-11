Energy Services of America stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Energy Services of America stellte am 09.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,16 USD gegenüber 0,050 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 114,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 100,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at