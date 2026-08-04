BP Aktie
WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591
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04.08.2026 11:25:00
Energy shock delivers 144% boost in profits for BP
The British oil giant reported net profit of $5.7 billion in the second quarter, surpassing Wall Street consensus.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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