BP Aktie

BP für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850517 / ISIN: GB0007980591

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04.08.2026 11:25:00

Energy shock delivers 144% boost in profits for BP

The British oil giant reported net profit of $5.7 billion in the second quarter, surpassing Wall Street consensus.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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