Energy Stock Up 32%: Investor Builds $7 Million Stake in Vista Energy
Equinox Partners Investment Management initiated a new stake in Vista Energy (NYSE:VIST) during the fourth quarter, buying 150,367 shares worth $7.32 million, according to a February 17, 2026, SEC filing.According to an SEC filing dated February 17, 2026, Equinox Partners Investment Management established a new position in Vista Energy (NYSE:VIST), acquiring 150,367 shares. The quarter-end valuation for this holding increased by $7.32 million, reflecting the addition of the new position.
