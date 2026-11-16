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16.11.2026 06:31:29
Energy Technology vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Energy Technology hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Auf der Umsatzseite standen 1,0 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,6 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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