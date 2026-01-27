Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
27.01.2026 10:44:00

Energy Transfer: The 7.4%-Yielding Dividend Stock Income Investors Can't Ignore

High dividend yields don't necessarily imply high risk. I think Energy Transfer LP (NYSE: ET) is an excellent case in point. This master limited partnership (MLP) offers a distribution yield of 7.4%. And that distribution appears to be relatively safe, making Energy Transfer an ultra-high-yield dividend stock that income investors can't – or at least shouldn't – ignore.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.