Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
27.01.2026 10:44:00
Energy Transfer: The 7.4%-Yielding Dividend Stock Income Investors Can't Ignore
High dividend yields don't necessarily imply high risk. I think Energy Transfer LP (NYSE: ET) is an excellent case in point. This master limited partnership (MLP) offers a distribution yield of 7.4%. And that distribution appears to be relatively safe, making Energy Transfer an ultra-high-yield dividend stock that income investors can't – or at least shouldn't – ignore.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.