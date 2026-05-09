Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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09.05.2026 23:05:00
Energy Transfer Continues to Boost Its 6.7%-Yielding Dividend
When screening for high dividend-yielding stocks, Energy Transfer (NYSE: ET) comes up. After all, the shares yield 6.7%, which puts it near the top of most lists.That's a particularly attractive yield compared to the overall stock market. It's 6 times the S&P 500 index's 1.1% yield.But investing in dividend stocks isn't that simple, of course. If it were, you could just buy the highest dividend-yielding stocks.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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