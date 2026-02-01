Energy Transfer Aktie

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

Energy Transfer Continues to Boost its More Than 7%-Yielding Dividend

Energy Transfer (NYSE: ET) has become a very reliable income stock over the past few years. The master limited partnership (MLP) has been giving its investors a slight pay bump each quarter. That has helped push its distribution yield above 7%, driving it even further above the S&P 500's level of 1.1%. The MLP recently announced its latest distribution increase. With a strong financial profile and plenty of growth in the pipeline, Energy Transfer should have ample fuel to continue increasing its high-yielding payout. That makes it an ideal passive income investment for those comfortable receiving the Schedule K-1 Federal Tax form that the MLP sends its investors each year.
