Capex Aktie
WKN: 919232 / ISIN: ARP2006N1025
|
13.07.2026 21:05:00
Energy Transfer Could Spend Up to $5.9 Billion on Growth Capex This Year. Here's Why That Matters for Investors.
Energy Transfer (NYSE: ET) is one of the largest midstream energy companies in the United States, with more than 140,000 miles of pipeline for transporting crude oil, natural gas, liquefied natural gas (LNG), natural gas liquids (NGLs), and other refined products.The company recently upgraded its 2026 growth capital expenditure (capex) guidance to $5.5 billion to $5.9 billion, up from an initial estimate of $5 billion to $5.5 billion, demonstrating its shift to a cycle of growth.For income and growth investors, this elevated spending level carries several critical implications.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
Analysen zu Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Capex SA CAPEX (A) 1 Vote
|4 285,00
|0,23%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNahost-Krise im Fokus: ATX beendet Handel leichter -- DAX letztlich im Plus -- US-Börsen gehen schwächer in den Feierabend -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag schwächer, während der deutsche Leitindex letztlich etwas fester notierte. Die US-Börsen tendierten im Minus. In Asien dominierten am Montag die Bären.