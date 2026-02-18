|
18.02.2026 06:31:28
Energy Transfer Equity LP Partnership Units: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Energy Transfer Equity LP Partnership Units hat am 17.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,25 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 29,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25,32 Milliarden USD umgesetzt, gegenüber 19,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,21 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Energy Transfer Equity LP Partnership Units ein EPS von 1,28 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite standen 85,54 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 82,67 Milliarden USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
