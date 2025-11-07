Energy Transfer Equity LP Partnership Units: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Energy Transfer Equity LP Partnership Units hat am 05.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0,28 USD. Im letzten Jahr hatte Energy Transfer Equity LP Partnership Units einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 19,95 Milliarden USD – das entspricht einem Minus von 3,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 20,77 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at