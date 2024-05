Energy Transfer Equity LP Partnership Units: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Energy Transfer Equity LP Partnership Units hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.05.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2024 abgelaufen war.

Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,32 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Energy Transfer Equity LP Partnership Units ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,320 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 21,63 Milliarden USD – ein Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Energy Transfer Equity LP Partnership Units 19,00 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,367 USD sowie einem Umsatz von 20,91 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Redaktion finanzen.at