Energy Transfer Equity LP Partnership Units stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Energy Transfer Equity LP Partnership Units präsentierte am 05.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,35 USD gegenüber 0,360 USD im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Energy Transfer Equity LP Partnership Units mit einem Umsatz von insgesamt 27,77 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 21,02 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 32,12 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at