Energy Transfer Equity LP Partnership Units verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Energy Transfer Equity LP Partnership Units stellte am 04.08.2022 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,390 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Energy Transfer Equity LP Partnership Units 0,200 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 25,95 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 71,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,10 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten hatten für das Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,355 USD sowie einem Umsatz von 20,40 Milliarden USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at