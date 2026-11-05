Energy Transfer Equity LP Partnership Units zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Energy Transfer Equity LP Partnership Units hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0,33 USD. Im letzten Jahr hatte Energy Transfer Equity LP Partnership Units einen Gewinn von 0,280 USD je Aktie eingefahren.

Energy Transfer Equity LP Partnership Units hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 37,10 Milliarden USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 85,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 19,95 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at