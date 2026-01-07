Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
07.01.2026 21:30:00
Energy Transfer Expects to Stomp on the Gas in 2026
Energy Transfer (NYSE: ET) is coming off a down year. The master limited partnership's (MLP) growth rate slowed considerably in 2025 due to more challenging market conditions and fewer growth catalysts. That weighed on its unit price, which slumped more than 15%. While last year was a slower period, the high-yielding midstream giant (8.1% current yield) expects to stomp on the gas in 2026. Here's what the MLP sees ahead in the new year.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!