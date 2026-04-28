Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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28.04.2026 17:15:00
Energy Transfer in 10 Years: What the Long-Term Bull Case Actually Looks Like
Energy Transfer (NYSE: ET) was once a highly aggressive midstream business, making material acquisitions and happy to operate with more leverage than its peers. In 2020, management cut the distribution by 50% as it looked to reduce leverage and chart a different course for the future. Now the goal is to be a boring income investment. Here's what this could mean for investors.Energy Transfer is a large North American midstream operator that owns assets, including pipelines and energy storage facilities. The master limited partnership (MLP) produces reliable revenues by charging customers for the use of its energy infrastructure. After the business reset in 2020, it is now looking to deliver slow-and-steady growth, driven largely by internal investment opportunities. The plan is for distribution growth of 3% to 5% a year for the foreseeable future.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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