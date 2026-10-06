Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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06.10.2026 17:08:02

Energy Transfer Just Agreed to Buy Vaquero Midstream for $2.6 Billion. Here's What It Means for Investors.

Energy Transfer (NYSE:ET) agreed to acquire Vaquero Midstream for $2.6 billion. The leading master limited partnership (MLP) will pay nearly $2 billion in cash and issue 33.3 million new units to fund the deal. The company expects the purchase to close in the fourth quarter.

Here's a look at the deal and what it means for investors in the MLP.

Image source: The Motley Fool.

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