Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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06.10.2026 17:08:02
Energy Transfer Just Agreed to Buy Vaquero Midstream for $2.6 Billion. Here's What It Means for Investors.
Energy Transfer (NYSE:ET) agreed to acquire Vaquero Midstream for $2.6 billion. The leading master limited partnership (MLP) will pay nearly $2 billion in cash and issue 33.3 million new units to fund the deal. The company expects the purchase to close in the fourth quarter.
Here's a look at the deal and what it means for investors in the MLP.
Image source: The Motley Fool.
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