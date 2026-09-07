Energy Transfer Just Delayed a New Mexico Pipeline. Here's Why I'm Not Worried Yet.

Energy Transfer (NYSE: ET), one of the largest pipeline companies in the U.S., recently postponed the target operational date for its Green Chile Project in New Mexico from Aug. 2026 to Feb. 2027. That delay was caused by regulatory setbacks, land rights disputes, and the loss of its fast-track federal application status amid concerns about its impacts on historical sites.

That sounds like a major setback, since the Green Chile Project was designed to supply up to 400 million cubic feet of natural gas daily to Bloom Energy's fuel cells for Project Jupiter, a massive AI data center campus built by Oracle and OpenAI. But as a long-term Energy Transfer investor, I'm not too worried about this delay.

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