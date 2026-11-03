Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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03.11.2026 19:10:02
Energy Transfer Just Delivered a Monster Quarter. Is Its High-Yielding Stock a Buy?
Energy Transfer (TXSE:ET) delivered a monster third quarter. The energy midstream giant grew its adjusted earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization (EBITDA) by more than 30%, boosted its full-year outlook by $850 million, and generated enough cash flow to cover its high-yielding distribution more than twice. Meanwhile, the pipeline operator plans to invest even more money next year in infrastructure projects to capitalize on rising energy demand.
With its growth engine firing on multiple cylinders, is the 6.7%-yielding pipeline stock a buy?
Image source: The Motley Fool.
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