Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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16.08.2026 16:23:00
Energy Transfer Just Raised Its 2026 Guidance. Is the Stock Still a Buy?
Since reporting its second-quarter 2026 financial results on Aug. 4, Energy Transfer (NYSE: ET) has seen its shares climb more than 2%, trading near its 52-week high of $21.11.Before the announcement, Energy Transfer units were trading around $20.20 to $20.28. The question is whether the price rise in the energy stock can continue. Three reasons why it can, with one reason why it may not:Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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