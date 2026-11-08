Energy Transfer Just Raised Its Distribution for the 20th Straight Quarter. Here's How Much $10,000 Invested Pays Annually.

Energy Transfer (TXSE: ET), one of the largest pipeline-focused master limited partnerships (MLPs), recently announced its 20th consecutive increase in its quarterly cash distribution. Raising its quarterly distribution by more than 3%, the company now pays $0.3425 per unit quarterly, or $1.37 per unit annually.

That said, given how Energy Transfer has implemented a dividend cut in the recent past, management's touting of its "20th consecutive quarterly increase" is a bit misleading. Yet, while Energy Transfer may lack the dividend growth track record of other pipeline stocks, that doesn't mean you need to stick this name in your "stay away" pile.

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