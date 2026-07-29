Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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29.07.2026 13:15:00

Energy Transfer Just Raised Its Dividend for the 19th Straight Quarter. Time to Buy the 6.8% Yield?

Energy Transfer (NYSE: ET) has become a very reliable income investment over the past few years. The master limited partnership (MLP), which sends a Schedule K-1 Federal tax form each year, just notched its 19th consecutive quarterly dividend increase. That pay bump pushes its current yield up to 6.8%. Here's a look at whether now's the time to buy the high-yielding MLP for income.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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