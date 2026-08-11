Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
|
11.08.2026 11:45:00
Energy Transfer Keeps Growing Its Dividend and Offers a 6.7% Yield Worth Considering
Recently, there's been a flurry of positive dividend activity in the midstream energy sector with both well-known and lesser-heralded pipeline firms boosting payouts. Energy Transfer (NYSE: ET) is one of the guests at the midstream dividend increase party. Following a July distribution increase of nearly 1%, Energy Transfer's consecutive streak of boosted payouts now spans an impressive 19 quarters, or nearly five years for those keeping score at home. Typically, Energy Transfer delivers gentle upside nudges to its dividend, and investors love the consistency.Energy Transfer continues raising its dividend and investors should expect that trend to continue. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Energy Transfer Corp LP Partnership Interest When Issued
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisanstieg sorgt für Verunsicherung: ATX in Grün -- DAX bleibt in Rekordnähe - etwas fester -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer - Kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich von seiner positiven Seite. Unterdessen verbucht der deutsche Leitindex Gewinne. Verluste prägten das Bild an den Börsen in Asien.