Energy Transfer Aktie

Energy Transfer für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038

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11.08.2026 11:45:00

Energy Transfer Keeps Growing Its Dividend and Offers a 6.7% Yield Worth Considering

Recently, there's been a flurry of positive dividend activity in the midstream energy sector with both well-known and lesser-heralded pipeline firms boosting payouts. Energy Transfer (NYSE: ET) is one of the guests at the midstream dividend increase party. Following a July distribution increase of nearly 1%, Energy Transfer's consecutive streak of boosted payouts now spans an impressive 19 quarters, or nearly five years for those keeping score at home. Typically, Energy Transfer delivers gentle upside nudges to its dividend, and investors love the consistency.Energy Transfer continues raising its dividend and investors should expect that trend to continue. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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