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Energy Transfer Equity LP Partnership Units Aktie

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WKN DE: A0JJTN / ISIN: US29273V1008

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03.11.2026 14:04:06

Energy Transfer LP Q3 Income Advances

(RTTNews) - Energy Transfer LP (ET) released a profit for its third quarter that Increased, from last year

The company's earnings came in at $1.140 billion, or $0.33 per share. This compares with $959 million, or $0.28 per share, last year.

The company's revenue for the period rose 86.0% to $37.10 billion from $19.95 billion last year.

Energy Transfer LP earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.140 Bln. vs. $959 Mln. last year. -EPS: $0.33 vs. $0.28 last year. -Revenue: $37.10 Bln vs. $19.95 Bln last year.

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