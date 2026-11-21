Energy Transfer Aktie
WKN DE: A2ALSM / ISIN: US29278E1038
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21.11.2026 16:15:00
Energy Transfer Raised Capital Spending Plans to $7 Billion Next Year. Will That Put Its 7%-Yielding Payout at Risk?
Energy Transfer (TXSE: ET) plans to spend roughly $5.5 billion on capital projects in 2026. Next year, the plan is to raise that figure to $7 billion, a more than 25% increase. It isn't unreasonable to worry that this North American midstream giant's spending could put its distribution at risk. Once you dig in a little, however, it is clear that the distribution is on very strong ground. Here's what you need to know.
To fully understand what's going on with Energy Transfer's distribution, you need to examine how it generates revenue. The master limited partnership (MLP) owns energy infrastructure such as pipelines, storage, and transportation assets. It charges customers fees for using its assets, so energy demand is the key driver. Given the importance of energy to the global economy, demand tends to be strong regardless of commodity prices and remains resilient even during economic soft patches.
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