Time Aktie
WKN DE: A11312 / ISIN: US8872281048
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03.04.2026 11:32:00
Energy Transfer Stock Is Up Big in 2026. Is There Still Time to Get In?
Energy prices are soaring as the war in Iran continues. The Strait of Hormuz, for all intents and purposes, is closed, denying passage to approximately 20% of the global petroleum supply. Higher prices are driving energy stocks up to highs.Among them is Energy Transfer (NYSE: ET), up 16% in 2026. Dramatic price swings aren't the norm for the renowned midstream company, which has a beta of 0.63 and typically trades less volatilely than the broader market.Is there still time to buy Energy Transfer?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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